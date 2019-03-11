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    Шоу-биз

    Экс-участница проекта «Топ-модель по-украински» не смогла покорить сердце главного героя шоу «Холостяк»

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    <span>Лиза Доронько</span> - Экс-участница проекта «Топ-модель по-украински» не смогла покорить сердце главного героя шоу «Холостяк»
    Лиза Доронько

    8 марта состоялась премьера девятого сезона проекта «Холостяк», главным героем которого является телеведущий Никита Добрынин

    После первой вечеринки восемь участниц покинули шоу. Одной из них оказалась экс-участница проекта «Топ-модель по-украински» Лиза Доронько. Стоит отметить, что во время съемок модельного реалити Лиза крутила роман с Максом Сосновским (Физруком). Но закончился проект – закончились и отношения.

    По словам девушки, именно на шоу «Холостяк» она хотела найти свою любовь. Но после выхода первой серии проекте зрители обвинили девушку в том, что на проект она пришла исключительно за пиаром. На первой вечеринке Лиза особо не стремилась установить контакт с Холостяком, а на протяжении вечера выпивала.

    На своей странице в Инстаграме модель написала, что на проект не шла за пиаром.

    «Вы действительно думаете, что этот проект дал бы мне больше пиара, чем «Топ-модель по-украински» ? Я знаю актеров сериала «Школы», который никогда не смотрела, и могу сказать, что этот проект даёт пиар. Холостяк - извините, нет. Ну 9 сезон не даст того пиара, которого хочется», - написала Лиза.

    Также Лиза считает, что Никита Добрынин – не тот человек, который ей нужен.

    «Это не мой проект, мне там было интересно. Никита Добрынин - не то, чего я ждала от проекта. Бог уберёг, как говорится», - отметила девущка.


    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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