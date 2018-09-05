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    Шоу-биз

    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week

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    Андре Тан в компании участниц шоу &laquo;Модель XL&raquo; - Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week
    Андре Тан в компании участниц шоу «Модель XL»

    Пышнотелые красотки представили коллекцию Андре Тана

    Десять участниц нынешнего кастинга на шоу «Модель XL» приняли участие в показе Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week и презентовали презентовали новую коллекцию а.Tan Plus. 

    «Я невероятно счастлив, что после первого сезона нашего проекта многие бренды расширили размерную сетку одежды или запустили линейку плюс сайз. Я снова буду искать на проекте лицо собственной коллекции a.Tan Plus. Девушки, которые вышли сегодня на подиум, достойно представили новые модели одежды, но кто из них станет лицом, зрители узнают в финале проекта», - рассказал член жюри «Модель XL» Андре Тан. 

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    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week
    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week
    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week
    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week
    Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week

    Как ранее сообщал Scotch, кроме пышнотелых красоток на подиум вышли две самые яркие украинские блондинки - певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк.

    Джерело: ТСН

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