Участницы шоу «Модель XL» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week



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Андре Тан в компании участниц шоу «Модель XL»

Пышнотелые красотки представили коллекцию Андре Тана

Десять участниц нынешнего кастинга на шоу «Модель XL» приняли участие в показе Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week и презентовали презентовали новую коллекцию а.Tan Plus.

«Я невероятно счастлив, что после первого сезона нашего проекта многие бренды расширили размерную сетку одежды или запустили линейку плюс сайз. Я снова буду искать на проекте лицо собственной коллекции a.Tan Plus. Девушки, которые вышли сегодня на подиум, достойно представили новые модели одежды, но кто из них станет лицом, зрители узнают в финале проекта», - рассказал член жюри «Модель XL» Андре Тан.

Как ранее сообщал Scotch, кроме пышнотелых красоток на подиум вышли две самые яркие украинские блондинки - певица Оля Полякова и телеведущая Леся Никитюк.

Джерело: ТСН