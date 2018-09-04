Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды



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Кейт Андервуд и Дмитрий Евенко

Стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии – Ukrainian Fashion Week стартовало

1 сентября официально стартовал первый день Ukrainian Fashion Week весна-лето 2019. Начался он на крыше одного из киевского новостроев, где новую коллекцию показала Лилия Пустовит. Затем модные активисты переместились на основную площадку в «Мыстецкий Арсенал», где их ждали бренды Elena Burenina, A.M.G., Marianna Senchina и Ruslan Baginskiy. В fashion-забег уже включились Кейт Андервуд, Эвелина Мамбетова, Маша Тимошенко и Маша Шубина.

Второй день Ukrainian Fashion Week начался на железнодорожном вокзале с показа Jean Gritsfeldt, а закончился тайским шоу Bobkova почти в полночь. Между ними гостям показов пришлось проявить немало усилий, чтобы успеть и на велотрек к Lake Studio, и в Fairmont Grand Hotel к Artemklimchuk, и в новый шоу-рум бренда Ienki Ienki.

Не менее насыщенная программа была и на главной площадке - Flow The Label превратили один из залов «Мыстецкого Арсенала» в пустыню, Dafna May позвали гостей в импровизированный бар, а Jardin Exotique устроили настоящую купальскую ночь. Мужественно выдержали многочасовой fashion-забег модели Наталья Гоций и Юлиана Дементьева, основательница мультибренда Asthik Ася Мхитарян и команда украинского Vogue.

Третий день Ukrainian Fashion Week запомнился показами The Coat by Katya Silchenko, Przhonskaya и Elena Burba, посмотреть которые пришли Елизавета Юрушева, Зоя Литвин, Александра Червоненко, Юлия Полищук и Наталья Бровди.

Четвертый день Ukrainian Fashion Week снова был полон новых коллекций и невероятных образов. Свою линию одежды представило Atelier Andre Tan, выбравшее темой стиль конца 80-х.

Джерело: vogue.ua