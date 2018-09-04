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    Шоу-биз

    Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды

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    Кейт Андервуд и Дмитрий Евенко - Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды
    Кейт Андервуд и Дмитрий Евенко

    Стартовало самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии – Ukrainian Fashion Week стартовало

    1 сентября официально стартовал первый день Ukrainian Fashion Week весна-лето 2019. Начался он на крыше одного из киевского новостроев, где новую коллекцию показала Лилия Пустовит. Затем модные активисты переместились на основную площадку в «Мыстецкий Арсенал», где их ждали бренды Elena Burenina, A.M.G., Marianna Senchina и Ruslan Baginskiy. В fashion-забег уже включились Кейт Андервуд, Эвелина Мамбетова, Маша Тимошенко и Маша Шубина.

    Второй день Ukrainian Fashion Week начался на железнодорожном вокзале с показа Jean Gritsfeldt, а закончился тайским шоу Bobkova почти в полночь. Между ними гостям показов пришлось проявить немало усилий, чтобы успеть и на велотрек к Lake Studio, и в Fairmont Grand Hotel к Artemklimchuk, и в новый шоу-рум бренда Ienki Ienki.

    Не менее насыщенная программа была и на главной площадке - Flow The Label превратили один из залов «Мыстецкого Арсенала» в пустыню, Dafna May позвали гостей в импровизированный бар, а Jardin Exotique устроили настоящую купальскую ночь. Мужественно выдержали многочасовой fashion-забег модели Наталья Гоций и Юлиана Дементьева, основательница мультибренда Asthik Ася Мхитарян и команда украинского Vogue.

    Третий день Ukrainian Fashion Week запомнился показами The Coat by Katya Silchenko, Przhonskaya и Elena Burba, посмотреть которые пришли Елизавета Юрушева, Зоя Литвин, Александра Червоненко, Юлия Полищук и Наталья Бровди.

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    Елизавета Ющенко с дочерью Варварой
    Эвелина Мамбетова
    Юлиана Дементьева
    Анна Дюльгерова и Викрам Кансара
    Кейт Андервуд и Дмитрий Евенко
    Елизавета Юрушева
    Елена Примак и Кейт Андервуд
    Ирина Ковальчук
    Зоя Литвин
    Маша Шубина
    Ольга Козловская
    Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды
    Наталья Листопад
    Ася Мхитарян
    Юлия Полищук
    Джамала
    Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды
    Винсент Амурский и Ирина Амурская
    Юлия Пелипас
    Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды
    Ukrainian Fashion Week: стильные гости Недели моды
    Александр Скичко и Елизавета Юрушева
    Юлиана Дементьева
    Ольга Козловская
    Полина Неня

    Четвертый день Ukrainian Fashion Week снова был полон новых коллекций и невероятных образов. Свою линию одежды представило Atelier Andre Tan, выбравшее темой стиль конца 80-х.

    Джерело: vogue.ua

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