Сын и дочь Синди Кроуфорд снялись в рекламе Calvin Klein



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Кайя и Пресли Гербер приняли участие в рекламной кампании бренда Calvin Klein

16-летняя Кайя Гербер и 18-летний Пресли Гербер, которые являются детьми супермодели Синди Кроуфорд, снялись в рекламе новой коллекции бренда Calvin Klein. Марка представила рекламный кампейн Together in Denim, снятый знаменитым фэшн-фотографом Вилли Вандерперре.

Помимо звездных детей Кроуфорд в ней приняли участие такие молодые модели, как Лулу Тенни, Селена Форрест, Саманта Эллсворт и другие. Стилистом модной съемки выступил бельгиец Оливье Риззо, который подчеркнул главные тренды сезона – темный джинс, оверсайз и пэчворк в стиле 90-х.

Помимо фото в стильных нарядах из денима, бренд опубликовал забавный ролик, на котором брат и сестра играют в игры, соревнуются в армрестлинге и дурачатся.

Как говорится в сообщении бренда, эта кампания нацелена на то, чтобы сделать акцент на семейных узах и тех, вещах, которые объединяют всех членов семьи.

Ранее всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал вместе с Кайей Гербер новую коллекцию. Коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia, и в сети уже появились первые снимки рекламной кампании, над которой работал сам Лагерфельд.

На них Кайя позирует на одном из пляжей Лос-Анджелеса в различных образах – от романтического до спортивного.

Джерело: segodnya.ua