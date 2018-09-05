Яркая помада, золотые ногти и жакет из цветов: Рианна снялась в фантастическом фотосете



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Рианна

Рианна стала героиней новой обложки журнала Garage

Для обложки известного журнала популярная певица Рианна позирует в винтажном жакете-болеро из ярко-розовых цветов, трусах-шортах Dolce & Gabbana, босоножках Y/Project, а завершает модный ансамбль шикарное колье Tiffany & Co.

Бьюти-образ звезды также заслуживает внимания. Рири сделала ставку на естественность, однако добавила яркий акцент в свой макияж — алую помаду. Макияж выполнила визажист Лиза Элдридж с помощью косметики Fenty Beauty. А нейл-стилист Дженни Лонгворс сделала певице длинные золотые ногти.

Автором съемки стала американская художница Деана Лоусон, исследующая в своих работах темы семьи, близости, духовности и сексуальности. Стилизовал фотографии Карлос Назарио. По его словам, он подбирал винтажные вещи так, чтобы они выглядели не менее стильными, чем наряды из последних коллекций.

Джерело: graziamagazine.ru