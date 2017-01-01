Украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как справляется с токсикозом

Телеведущая не собирается бросать работу и признается, что беременность не мешает ей каждое утро дарить украинцам хорошее настроение в прямом эфире.

«Был период, когда я практически ничего не могла есть. Слава богу, мой организм понял, что четыре часа ночи – это утро, время просыпаться, а не восемь утра, когда ты в эфире. Но я вам скажу, что прямой эфир – это прекрасное лекарство от токсикоза! Как только я вхожу в кадр, у меня все волшебным образом проходит», –



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая не собирается бросать работу и признается, что беременность не мешает ей каждое утро дарить украинцам хорошее настроение в прямом эфире.

«Был период, когда я практически ничего не могла есть. Слава богу, мой организм понял, что четыре часа ночи – это утро, время просыпаться, а не восемь утра, когда ты в эфире. Но я вам скажу, что прямой эфир – это прекрасное лекарство от токсикоза! Как только я вхожу в кадр, у меня все волшебным образом проходит», – отметила Лилия Ребрик в интервью журналу Viva!.

По словам популярной ведущей, руководство канала и ее коллеги с радостью восприняли новость о беременности.

«Я понимаю, что есть сроки беременности, на которых об этом не говорят, но в моем случае это было бы неправильно, нечестно. Я пришла и рассказала все главному продюсеру. Руководство, как и коллеги, радостно восприняли новость. Меня, конечно, это подбодрило. Я всегда относилась к беременности как к прекрасному положению женщины. Вот мне нравится украинское выражение: «жінка при надії». Оно очень емкое», – добавила телеведущая.





Украинская телеведущая Лилия Ребрик

О беременности вторым ребенком с мужем, хореографом Андреем Диким, они узнали этой осенью. Оставлять работу ведущая не спешит, придерживается активного графика и продолжает путешествовать с антрепризными спектаклями по Украине.