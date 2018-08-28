Украинские знаменитости поздравят с пятилетием социальное ток-шоу «Касается каждого»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ток-шоу «Касается каждого»

Сегодня вечером на телеканале «Интер» выйдет в эфир праздничный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого»

Гостями проекта станут не только герои самых резонансных выпусков, истории которых взволновали и растрогали всю страну, но и украинские знаменитости.

Во время праздничного выпуска, который посвящен пятилетию программы, главные герои ток-шоу расскажут, как изменилась их жизнь после эфира. А звездные эксперты программы поделятся своими историями, связанными с участием в программе «Касается каждого», ведь для каждого из них этот проект стал частью жизни.

«В этот вечер мы будем вспоминать и заново переживать самые яркие события этих пяти лет и встретимся с самыми удивительными героями, жизнь которых мы все вместе изменили к лучшему. Будем говорить о том, как мы сами изменились за это время. Ведь наши пять лет в эфире – это доказательство того, что небезразличие способно сотворить невозможное. Это доказано «Касается каждого», – рассказал ведущий программы Андрей Данилевич

Разделят праздничный вечер с командой проекта и телезрителями звездные гости программы – популярные исполнители Злата Огневич, Ирина Федишин, Мила Нитич, Наталья Бучинская, Александр Кривошапко, Иллария, Петя Черный, оперная певица Алена Гребенюк, народный артист Украины Владимир Горянский, писательница Ирина Тетера, многодетная мама Наталья Ибрагимова, эксперт по правам детей Людмила Волынец, пластический хирург Ростислав Валихновский, психотерапевт Валерий Патонич, психологи Елена Рыхальская и Наталия Бугаева, телеведущие «Интера», а также люди, благодаря которым ток-шоу «Касается каждого» появилось на украинском ТВ, – руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная и главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин.

Также, в конце зрители услышат новую версию песни о проекте – «Це стосується кожного», которую к 5-летию программы записали 11 популярных исполнителей и известных артистов.

Напомним, что праздничный спецвыпуск популярного ток-шоу – «Касается каждого: 5 лет вместе» выйдет в эфир сегодня в 18:00 на телеканале «Интер».