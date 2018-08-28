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    Шоу-биз

    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром

    • Розсилка
    Руслана - Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Руслана

    Украинская певица Руслана, устроила благотворительный фестиваль «Батурин. Ренессанс Независимости»

    На музыкальный фестиваль, который прошел накануне Дня Независимости, Руслана пригласила своих коллег по сцене: Сашка Положинского и группу «Тартак», Тоню Матвиенко, украинских виртуозов Василия Попадюка и Олеся Журавчака, группу Kozak Sistem и Катю Chilly.

    Своими впечатлениями от концерта артистка поделилась в соцсети.

    «Море людей, драйва и позитива на День Независимости в Батурине! Спасибо всем украинским звездам и участникам праздника перед дворцом гетмана Разумовского! Я сделала это – все услышали на День Независимости мои новые песни из нового альбома и шоу, которое посвящено чистой энергии, новому драйву из древней экзотики Украины. Я искала этот элемент и мы нашли его – это АУ АУ АУ... Мы пели АУ всей площадью. Люди подпевали под мои новые песни, несмотря на то, что слышали их впервые!», - написала Руслана на своей странице в Facebook.

    Стоит отметить, что все артисты выходили на сцену и исполняли своих хиты в сопровождении симфонического оркестра.

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    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Певица Руслана отыграла масштабный концерт с симфоническим оркестром
    Фото: Ксения Онишкевич, Галина Горишна

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