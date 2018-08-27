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    Шоу-биз

    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото

    • Розсилка
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото

    На одну завидную невесту стало меньше

    Анастасия Кожевникова из группы «Виа Гра» вышла замуж за своего возлюбленного.

    Торжественная церемония состоялась 24 августа в Киеве. Спустя несколько дней после свадьбы, Анастасия поделилась радостной новостью  со своими поклонниками и опубликовал в соцсети несколько трогательных кадров.

    Избранником сексапильной певицы стал молодой человек по имени Кирилл, однако СМИ до сих пор не удалось выяснит, чем он занимается и сколько ему лет.

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    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото
    Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото

    Ведущим свадебного торжества стал Григорий Решетник. А среди гостей были замечены Эрика Герцег, экс-солистка группы «Виа Гра» Миша Романова и Катя Осадчая.
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