Солистка группы «Виа Гра» вышла замуж: появились первые фото



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На одну завидную невесту стало меньше

Анастасия Кожевникова из группы «Виа Гра» вышла замуж за своего возлюбленного.

Торжественная церемония состоялась 24 августа в Киеве. Спустя несколько дней после свадьбы, Анастасия поделилась радостной новостью со своими поклонниками и опубликовал в соцсети несколько трогательных кадров.

Избранником сексапильной певицы стал молодой человек по имени Кирилл, однако СМИ до сих пор не удалось выяснит, чем он занимается и сколько ему лет.

Ведущим свадебного торжества стал Григорий Решетник. А среди гостей были замечены Эрика Герцег, экс-солистка группы «Виа Гра» Миша Романова и Катя Осадчая.