Украинский фильм включился в гонку за «Оскар»

В прошлом году фильм получил приз на Неделе кинокритиков в Венеции

Фильм «Погані дороги» в списке претендентов в категории «Лучший иностранный фильм»

Лента режиссера и сценариста Натальи Ворожбит включена в список из 93 картин в категории «Лучший иностранный фильм». Шорт-лист из 15 иностранных картин будет представлен 21 декабря. Официальный список номинантов станет известен 8 февраля 2022 года. Сама церемония вручения Оскара состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

«Погані дороги» – полнометражный дебют известной драматургини и сценаристки Натальи Ворожбит, экранизация ее одноименной хитовой пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Весной фильм транслировался в наших кинотеатрах. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.

Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над другой известной картиной «Кіборги».

Наталья Ворожбит известна зрителям своей работой «Спіймати Кайдаша», которая с невероятным успехом прошла на одном из украинских телеканалов