Украинский фильм включился в гонку за «Оскар»
Фильм «Погані дороги» в списке претендентов в категории «Лучший иностранный фильм»
Лента режиссера и сценариста Натальи Ворожбит включена в список из 93 картин в категории «Лучший иностранный фильм». Шорт-лист из 15 иностранных картин будет представлен 21 декабря. Официальный список номинантов станет известен 8 февраля 2022 года. Сама церемония вручения Оскара состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.
«Погані дороги» – полнометражный дебют известной драматургини и сценаристки Натальи Ворожбит, экранизация ее одноименной хитовой пьесы, которую ставили в Лондоне и Киеве. Весной фильм транслировался в наших кинотеатрах. Лента состоит из пяти отдельных новелл о жителях Донбасса, чья жизнь проходит по обе стороны от линии разграничения.
Пять разбитых дорог – пять историй о любви, ненависти, доверии, измене и нарушении личных границ на фоне нарушения границ государственных. Сценарий создан на основе документальных историй, собранных автором на Востоке Украины во время работы над другой известной картиной «Кіборги».
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