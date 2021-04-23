Хронология самых громких скандалов кинопремии «Оскар»

Перепутанные конверты – частое явление на «Оскаре»

Не всегда главная кинопремия проходит гладко. Скандалы – частые спутники этого мероприятия. Перед ежегодной церемонией (она состоится в ночь с 25 на 26 апреля, обязательно смотри нашу трансляцию) вспомнили самые обсуждаемые.

1940 год

Хэтти Макдэниел стала первой темнокожей обладательницей «Оскара» в 1940 году за роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром». «Толерантное» американское общество не смирилось с таким поворотом событий, и актрису посадили в отдельной части зала. Когда женщина вышла забирать свою статуэтку, не выдержала и расплакалась прямо на сцене.

1964

Перепутанные конверты – частое явление на «Оскаре». В далеком 1964 году Сэмми Дэвис-младший, представляя номинантов за лучший саундтрек, сначала объявил победителем композитора Джона Эддисона за фильм «Том Джонс», но через несколько секунд вернулся к микрофону и пояснил, что ему дали не тот конверт и победил другой номинант.

1973 год

Красавец Марлон Брандо в 1973-м не захотел забирать свой «Оскар» за работу в «Крестном отце». Актера возмущало, что роли индейцев в кино играют белые. Чтобы выразить свой протест, он отправил вместо себя за «Оскаром» известного борца за права индейцев тех времен – Сачину Маленькое Перо. Девушка объяснила, что Брандо отказался принять статуэтку из-за несправедливого отношения к американским индейцам.

1974

На следующем «Оскаре» в 1974 году досталось Элизабет Тейлор. Когда ведущий церемонии приглашал актрису на сцену для вручения премии очередному победителю, вместо дивы там показался совершенно голый скандальный фотограф Роберт Опал. Когда Тейлор вышла на сцену, она пошутила, что такое триумфальное появление ей будет сложно превзойти.

2000 год

«Оскар» без «Оскара» чуть было не случился в 2000-м году, когда рабочие склада, где хранились статуэтки, решили продать все 55 наград. Коммерсанты-неудачники так и не смогли довести свой план до конца и выбросили статуэтки на ближайшей помойке, где их и нашел 63-летний Уилли Фалджир, который спас церемонию и получил в награду за свою находку 50 тысяч долларов.

Эпатажная Анджелина Джоли вот уже 10 лет не выходит из рейтингов оскаровских скандалов после того, как слилась в страстном поцелуе со своим… братом Джеймсом Хайвеном Войтом. Армия поклонников актрисы разделилась на два лагеря, одни были шокированы и назвали такое поведение аморальным, другие же гордились смелым проявлением сестринских чувств голливудской красавицы.

2012

Премия 2012 года была ознаменована ногой Анджелины Джоли. Актриса появилась на красной дорожке в бархатном платье Atelier Versace с разрезом и постоянно выставляла вперед ногу. Разумеется, поза звезды тут же стала главным поводом для шуток и мемов.

2013

«Оскар» 2013 года не обошелся без падений. Дженнифер Лоуренс поднималась на сцену забрать награду за роль в фильме «Мой парень псих», но запуталась в своем красивом платье Dior и упала прямо на лестнице. На помощь бедняжке ринулись красавчики Брэдли Купер и Хью Джекман.

2016

Джада Пинкетт-Смит и Уилл Смит объявили бойкот кинопремии, обвинив организаторов церемонии в том, что уже второй год подряд в составе номинантов не было ни одного афроамериканца.

2017

Многие помнят конфуз 2017 года, когда организаторы премии перепутали конверты и по ошибке со сцены назвали лучшим фильмом года картину «Ла-Ла Ленд». И только спустя несколько минут выяснили, что на самом деле «Оскар» достается фильму «Лунный свет».

2019

Рами Малек пикировал со сцены вместе со своим трофеем за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия» сразу после того, как произнес пламенную речь, в которой, кстати, забыл поблагодарить самого Фредди Меркьюри. «Полет» прошел успешно. Актер остался целым и невредимым.

2020

В 2019 году «Оскар» впервые прошел без ведущего: после назначения комика Кевина Харта ведущим церемонии, он подвергся критике ЛГБТ-сообщества за гомофобные записи в Twitter в 2010 году и сам себя лишил этой чести.

В 2020 премия тоже прошла без конферансье! И все ради рейтингов, которые подскочили в 2019 по той же причине.

Ранее «Скотч» сообщал, что самый высокооплачиваемый актер Голливуда купил роскошный дом за $27,8 млн.

Сам особняк, где теперь будет проживать Джонсон со своей семьей, оборудован всем необходимым для того, чтобы пережить любой карантин. На территории есть отличный кинотеатр с объемным звуком, игровые и лаундж-зоны и, само собой, бассейн. Словом, «Скала» вполне может не выходить из дома годами.

Смотрите, как он выглядит внутри.