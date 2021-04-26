«Оскар»-2021. Самые модные пары красной дорожки

В этом году светский дебют на красной дорожке случился у модели Паулины Поризковой и режиссера Аарона Соркина

Парные фотографии на красной дорожке — особый жанр церемонии «Оскар». И в этом году произошло его заслуженное возрождение. Многие номинанты предпочли выйти к фотографам вместе со своими возлюбленными.

И, поверьте, через несколько лет эти выходы будут называть не иначе как культовыми и легендарными, как былые появления на церемонии Дженнифер Энистон и Брэда Питта, Николь Кидман и Тома Круза, Пенелопы Крус и Хавьера Бардема и других power couple.

В этом году светский дебют на красной дорожке случился у модели Паулины Поризковой и режиссера Аарона Соркина — западные таблоиды только на днях начали писать об их романе. Холли Берри и Ван Хант вместе уже давно и свои отношения не скрывают, но на красную дорожку дуэтом тоже пока не выходили.

Айла Фишер трогательно чистила костюм своего мужа Саши Барона Коэна перед тем, как выйти к фотографам, собравшимся для освещения события в Сиднее (в этом году трансляция шла из разных точек планеты).