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    «Оскар»-2021. Самые модные пары красной дорожки

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    Холли Берри и Ван Хант - «Оскар»-2021. Самые модные пары красной дорожки
    Холли Берри и Ван Хант

    В этом году светский дебют на красной дорожке случился у модели Паулины Поризковой и режиссера Аарона Соркина

    Парные фотографии на красной дорожке — особый жанр церемонии «Оскар». И в этом году произошло его заслуженное возрождение. Многие номинанты предпочли выйти к фотографам вместе со своими возлюбленными.

    И, поверьте, через несколько лет эти выходы будут называть не иначе как культовыми и легендарными, как былые появления на церемонии Дженнифер Энистон и Брэда Питта, Николь Кидман и Тома Круза, Пенелопы Крус и Хавьера Бардема и других power couple.

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    Риз Ахмед и Фатима Фархин Мирза
    Холли Берри и Ван Хант
    Ли Исаак Чан и Валери Чан
    Айла Фишер и Саша Барон Коэн
    Реджина Кинг и Алдис Ходж
    Лесли Одом-младший и Николетт Робинсон
    Хлоя Чжао и Джеймс Ричардс
    Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд

    В этом году светский дебют на красной дорожке случился у модели Паулины Поризковой и режиссера Аарона Соркина — западные таблоиды только на днях начали писать об их романе. Холли Берри и Ван Хант вместе уже давно и свои отношения не скрывают, но на красную дорожку дуэтом тоже пока не выходили.

    Айла Фишер трогательно чистила костюм своего мужа Саши Барона Коэна перед тем, как выйти к фотографам, собравшимся для освещения события в Сиднее (в этом году трансляция шла из разных точек планеты).

    Теги: Премия «Оскар»
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