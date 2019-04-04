Украинский хореограф-постановщик снялась в ремейке диснеевского мультфильма про слоненка Дамбо



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Совсем недавно в Украине состоялась премьера фильма о жизни маленького слоненка Дамбо

Режиссером картины стал Тим Бертон, а главные роли исполнили - Ева Грин, Колин Фаррелл и Майкл Китон. Работа над фильмом длилась несколько лет. Как оказалось, в фильме принимала участие и украинский хореограф-постановщик D`Arts Dance Project - Дари Маликова!

Как рассказала Дари, в павильоне под Лондоном был построен целый город с домами, улицами, аллеями. Там же размещался цирк с большой ареной, зрительным залом и гримерками - это все было построено исключительно для съемок "Дамбо". В фильме задействовано невероятное количество персонажей. Одним из таких героев фильма и стала украинка Дари Маликова, которая исполнила роль цирковой артистки.

«Я вытащила свой счастливый билет и стала частью этой сказки! Я была задействована в съемочном процессе 1,5 месяца. И могу сказать, что это каторжный труд большого механизма людей. Каждое утро в 5:30 я уже была на гриме, а в отель возвращалась к 20:00. Все время находишься в костюме, который нельзя поправлять или снимать. Постоянно на ногах и даже удобная обувь превращается в кандалы. Но, не смотря, на трудности я наслаждалась процессом и слаженностью всего огромного механизма. Тут все продуманно и права на ошибку нет ни у кого. Это тот опыт и профессионализм, которого так часто не хватает нам здесь, в Украине. Когда работаешь на одной площадке с такими актерами как Ева Грин, Колин Фаррел, Майкл Киттон - мурашки по коже. Участвовать в творческом процессе, слушать, выполнять задачи от Тима Бёртона - одно вдохновение и большая честь. Он - гений, который вечно витает в облаках». - поделилась своими впечатлениями о съемочном процессе Дари.