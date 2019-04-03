Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд продаж билетов за шесть часов



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По некоторым данным, четвёртые «Мстители» могут заработать в первый уик-энд более 800 млн долларов по всему миру

Продажи билетов на фильм «Мстители: Финал» стартовали утром 2 апреля. Представители билетного сервиса Fandango заявили, что всего за шесть часов показатели побили все рекорды компании.

По количеству проданных билетов «Финал» опередил «Звёздные войны: Пробуждение силы». На третьем и четвёртом местах «Звёздные войны: Последние джедаи» и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории». Замыкает первую пятерку фильм «Мстители: Война бесконечности». Все эти фильмы заработали в первые выходные более 220 млн долларов, так что сомневаться в повторении успеха не приходится. «Война» заработала 257 млн, а, учитывая поворот событий в финале, эксперты прогнозируют «Финалу» не менее 300 млн за первые выходные в США и 800 млн по всему миру.

«Я не спешу называть «Мстители: Финал» самым ожидаемым фильмом всех времён, но нужно честно признать, что он показывает выдающиеся цифры. Я уже давно этим занимаюсь, как вы знаете, и ничего подобного прежде не видел», — заявил представитель сервиса Fandango Эрик Дэвис.

Рекордные предпродажи билетов на фильм в первый день были и у сервиса Atom Tickets, где ранее лидером был «Аквамен».

Такие показатели были достигнуты несмотря на то, что сразу после открытия ранних продаж билетов многие сайты киносетей обвалились и открывались с перебоями.

Джерело: Киноафиша