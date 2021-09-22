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    Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт

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    Голливудская актриса Ума Турман вместе с дочерью - Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт
    Голливудская актриса Ума Турман вместе с дочерью
    Фото из открытых источников

    Звезда раскрыла свой самый темный секрет

    Голливудская актриса Ума Турман редко раскрывает подробности своей личной жизни, но ради борьбы с законом о запрете на прерывание беременности, принятом в Техасе, сделала исключение.

    Сейчас звезда «Убить Билла» и «Криминального чтива» воспитывает троих детей, но мало кто знает, что в подростковом возрасте ей пришлось сделать аборт. Случилось это на заре актерской карьеры Турман (сниматься она начала еще в 15 лет). В своих откровениях она призналась, что с самого начала была объектом вожделения для партнеров по съемочным площадкам, чаще всего оставаясь «единственным ребенком в комнате».

    «В подростковом возрасте я случайно забеременела от гораздо более старшего мужчины. Я жила вдали от дома и семьи, собиралась устроиться на работу. Я изо всех сил пыталась понять, что мне делать. Было ужасно больно, но я не жаловалась. Прочувствовала столько стыда, что мне казалось, что я заслуживаю боль. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня даже сейчас, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытала. Решение не сохранять раннюю беременность позволило мне вырасти и стать матерью, которой я хотела и должна была быть. До сегодняшнего дня это было моим самым темным секретом. Сейчас мне 51 год, и я рассказываю вам это из дома, где я вырастила троих детей, которыми безумно горжусь», - призналась актриса.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес курьез
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    Ума Турман призналась, что в подростковом возрасте сделала аборт