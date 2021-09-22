Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)

Артем Аристов ведет популярную страницу в Instagram и Youtube-канал

Сын председателя бюджетного комитета Юрия Аристова, 21-летний Артем, вызвал много вопросов к его отцу-депутату, показав в сети свою новую тачку, которую он якобы приобрел за собственные деньги.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

«Так что же такое. Опять обращаю внимание журналистов, упорно не хотят замечать, что я с 15 лет работаю самостоятельно. Я не приложение к родителям, я отдельная, самостоятельная личность. Главный «бонус», который я получаю сегодня от того, что отец ушел в политику, - негативное внимание СМИ», - возмутился юноша.

Также Артем рассказал о свое й «трудной жизнь» на пути к успешному настоящего.

«Я ушел из семьи и начал заниматься тем, что родителям было совсем не по душе, экстримом и съемками, что в будущем принесло мне деньги. Я катался на товарных поездах в угле, ночевал в палатках и в хостелах с 12 людьми в комнате. Я специально не хотел связывать свою жизнь с отцом, чтобы мои успехи потом не ассоциировали с него. Я сплю 5:00 в день, остальное время работаю и к папе не имею никакого отношения. Проснитесь, кроме других работ, у меня миллион подписчиков в совокупности в инстаграми и Ютубе, я могу позволить себе купить машину », - оправдывается юноша.

Также он добавляет, что приобретенная им машина - Mercedes S-класса - не новая, а в употреблении, и добавляет, что «блатные» номера он уже изменил.

Аристов-младший имеет 467 тыс. Подписчиков в Instagram и 544 тыс. На Youtube, занимается паркуром и руфингом, а также, судя по контента на вышеупомянутых платформах, много путешествует.

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