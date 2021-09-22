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    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)

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    В социальных сетях Артема множество фотографий из разных частей света фото: Артем Аристов / Instagram - Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)

    В социальных сетях Артема множество фотографий из разных частей света

    фото: Артем Аристов / Instagram

    instagram.com/tommyaristov/

    Артем Аристов ведет популярную страницу в Instagram и Youtube-канал

    Сын председателя бюджетного комитета Юрия Аристова, 21-летний Артем, вызвал много вопросов к его отцу-депутату, показав в сети свою новую тачку, которую он якобы приобрел за собственные деньги.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    «Так что же такое. Опять обращаю внимание журналистов, упорно не хотят замечать, что я с 15 лет работаю самостоятельно. Я не приложение к родителям, я отдельная, самостоятельная личность. Главный «бонус», который я получаю сегодня от того, что отец ушел в политику, - негативное внимание СМИ», - возмутился юноша.

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    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)
    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)

    Также Артем рассказал о свое й «трудной жизнь» на пути к успешному настоящего.

    «Я ушел из семьи и начал заниматься тем, что родителям было совсем не по душе, экстримом и съемками, что в будущем принесло мне деньги. Я катался на товарных поездах в угле, ночевал в палатках и в хостелах с 12 людьми в комнате. Я специально не хотел связывать свою жизнь с отцом, чтобы мои успехи потом не ассоциировали с него. Я сплю 5:00 в день, остальное время работаю и к папе не имею никакого отношения. Проснитесь, кроме других работ, у меня миллион подписчиков в совокупности в инстаграми и Ютубе, я могу позволить себе купить машину », - оправдывается юноша.

    Также он добавляет, что приобретенная им машина - Mercedes S-класса - не новая, а в употреблении, и добавляет, что «блатные» номера он уже изменил.

    Аристов-младший имеет 467 тыс. Подписчиков в Instagram и 544 тыс. На Youtube, занимается паркуром и руфингом, а также, судя по контента на вышеупомянутых платформах, много путешествует.

    Ранее 21-летний парень попал в СМИ через свои скандальные фото из Москвы, которые позже объяснял простым визитом к родственникам и школьного друга.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: знаменитости дети звезд деньги
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    Тачки, путешествия, развлечения. Сын «слуги» Аристова показал свою мажорную жизнь (фото)