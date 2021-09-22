  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Стало известно, какую пенсию получают Лолита и Пугачева

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Российские певицы Алла Пугачева и Лолита Милявская - Стало известно, какую пенсию получают Лолита и Пугачева
    Российские певицы Алла Пугачева и Лолита Милявская

    Рожденная в Украине артистка впервые назвала размер пенсии Пугачевой

    Российская поп-певица Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой. Об этом она рассказала в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на YouTube.

    По словам артистки, она является близкой подругой Пугачевой, поэтому она знает, какую сумму получает звезда отечественной эстрады.

    «Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — заявила Милявская, подтвердив, что недавно она, как и все пенсионеры, автоматически получила единовременную выплату в десять тысяч рублей.

    Милявская подчеркнула, что она выступает против всех званий и наград, объяснив, что не видит в них никакой ценности. «Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — объяснила свою позицию артистка.

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

    Читайте также: Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало известно, какую пенсию получают Лолита и Пугачева