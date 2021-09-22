Стало известно, какую пенсию получают Лолита и Пугачева

Рожденная в Украине артистка впервые назвала размер пенсии Пугачевой

Российская поп-певица Лолита Милявская впервые назвала истинный размер пенсии Аллы Пугачевой. Об этом она рассказала в шоу «Антонимы» с Антоном Красовским на YouTube.

По словам артистки, она является близкой подругой Пугачевой, поэтому она знает, какую сумму получает звезда отечественной эстрады.

«Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР», — заявила Милявская, подтвердив, что недавно она, как и все пенсионеры, автоматически получила единовременную выплату в десять тысяч рублей.

Милявская подчеркнула, что она выступает против всех званий и наград, объяснив, что не видит в них никакой ценности. «Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — объяснила свою позицию артистка.

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После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.