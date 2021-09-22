Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото

17 случаев, когда люди надеялись на привлекательное блюдо

Даже если у вас есть подробный рецепт блюда или четкая картинка в меню, это вовсе не значит, что еда будет выглядеть так, как вы ожидаете. Опытным кулинарам удается не все, а уж с готовой едой и фастфудом вообще нужно быть начеку!

Так уж получается, что фотографии из рецепта и красивые картинки из рекламы часто имеют с реальностью мало общего. Но не стоит расстраиваться — ведь иногда это очень забавно!

Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.