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    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото

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    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото

    17 случаев, когда люди надеялись на привлекательное блюдо

    Даже если у вас есть подробный рецепт блюда или четкая картинка в меню, это вовсе не значит, что еда будет выглядеть так, как вы ожидаете. Опытным кулинарам удается не все, а уж с готовой едой и фастфудом вообще нужно быть начеку!

    Так уж получается, что фотографии из рецепта и красивые картинки из рекламы часто имеют с реальностью мало общего. Но не стоит расстраиваться — ведь иногда это очень забавно!

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    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото
    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал, какую роскошную жизнь ведет сын «слуги» Аристова.

    После очередной волны внимания со стороны журналистов Артем написал в Instagram сообщение, в котором возмутился, что его якобы не воспринимают как личность, а только как «мажора» и «приложение к отцу». На фотографии в заметке Аристов-младший вновь позирует, опершись на капот своей новой машины.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда вместо вкусного блюда принесли огромную порцию разочарования. Курьезные фото