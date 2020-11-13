Умер скандальный украинский певец, пославший судей «Х-Фактора» (видео)

Музыканту было всего 28

Умер скандальный украинский певец Филипп Левшин. У молодого человека остановилось сердце. Артисту в 2016 году поставили тяжелый диагноз - панкреонекроз поджелудочной железы с отказом жизненно важных органов.

Он перенес тогда около 20 хирургических вмешательств и потерял 20 кг веса. Через год болезнь отступила, и музыкант продолжил выпускать клипы, основной идеей которых является умение ценить жизнь. Про смерть Филиппа пишут его друзья в Facebook.

«После серии сложных операций, которые были в течении последних двух недель, сердце Филиппа не выдержало и остановилось... Филипп был очень позитивным человеком, талантливым автором, певцом, шоуменом, многие его знали по телевизионным проектам. Несколько лет назад он уже поборол болезнь, но в этот раз панкреатит все же победил...» - пишет певица Борислава Белоцерковская.

Филипп родился 8 октября 1992 года в Киеве. С 2010 по 2015 учился в Киевском национальном университете культуры и искусств.

В 2011 году впервые засветился в качестве скандального участника второго сезона шоу «Х-Фактор», пославшего членов жюри.. Во время исполнения песни жюри возмутило наличие бэк-вокала, что не соответствует правилам шоу. После этого ему было предложено спеть акапельно, однако судьи вновь остались не довольны.

В ответ Филипп ответил судьям «Fuck you!».

Тем не менее после скандала на "Х-Фактор" дела Левшина в музыке пошли вверх, и он начал сотрудничать со знаменитым украинским продюсером Юрием Фалесой (экс-продюсер и экс-муж Ани Лорак), Левшин выпустил ряд клипов, среди которых «Я больше не могу», «Ностальгия», «Лечу на море».

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