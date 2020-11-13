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    Шоу-биз

    Беременная Эмили Ратаковски в бикини показала живот (фото)

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    <p>29-летняя топ-модель Эмили Ратаковски наслаждается временем ожидания первенца</p> <div></div> - Беременная Эмили Ратаковски в бикини показала живот (фото)

    29-летняя топ-модель Эмили Ратаковски наслаждается временем ожидания первенца

    instagram.com/emrata/

    Звезда примерила причудливый пляжный образ

    29-летняя топ-модель Эмили Ратаковски решила, что беременность не повод отказываться от горячих кадров. Эмили продолжает смело участвовать в откровенных фотосессиях, демонстрируя прелести женского тела. Сегодня Ратаковски показала модели из новой коллекции купальников своего бренда. По ее словам, в некоторых бикини можно не только плавать, но и компоновать их с брюками, шортами и юбками в жаркую погоду.

     «Вы будете выглядеть свежо и стильно до конца дня в городе и на пляже», – заверила инстадива.

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    Беременная Эмили Ратаковски в бикини показала живот (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски в бикини показала живот (фото)
    Беременная Эмили Ратаковски в бикини показала живот (фото)
    instagram.com/emrata/

    Поклонников осыпали будущую маму комплиментами. «Волшебная и пленительная девушка», «Это просто превосходно», «Ты стала еще женственнее», «Любимая малышка», «Секси-мамочка», «Это так мило», «Красотка в ожидании чуда», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак.

    В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика, после которой карьера певца стремительно пошла вверх

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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