Умерла во втором эпизоде: Мэйси Уильямс случайно заспойлерила кульминацию финального сезона «Игры престолов»



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Правда о жизни и смерти персонажа должна была стать известна через две недели, 14 апреля

Ровно за две недели до премьеры, 1 апреля, Джимми Фэллон пригласил Мэйси Уильямс на эфир The Tonight Show. Ведущий расспрашивал актрису о работе в сериале «Игра престолов» и о персонаже Арьи Старк. Мэйси Уильямс поделилась с Фэллоном, что самая сложная и важная сцена для Арьи – казнь Неда Старка, и во время рассказа случайно проговорилась о судьбе самой Арьи в заключительном 8 сезоне, который выйдет 14 апреля.

«Съемки последних дней были действительно эмоциональными, когда я попрощалась со всеми актерами, потому что когда я узнала, что Арья умерла во втором эпизоде, я была…» - передают слова Мэйси Уильямс Нarpers Вazaar.

После этих слов актриса прикрыла рот рукой. Джимми Фэллон смутился, ведь это был серьёзный спойлер. Он предложил Мэйси Уильямс переснять сцену, но актриса не выдержала и выбежала из студии. Когда Джимми Фэллон пошел за кулисы успокаивать Уильямс, они оба выбежали перед камерами и сказали, что это был розыгрыш.

Так как заявление о смерти Арьи Старк оказалось первоапрельской шуткой, можно предположить, что возможно девочка останется одной из немногих персонажей, которая выживет в заключительном сезоне. Мэйси Уильямс и раньше намекала на то, что Арья Старк может пережить финал «Игры престолов», когда опубликовала у себя в Instagram фото, посвященное окончанию семок, с хештегом «последняя выжившая женщина».