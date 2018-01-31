Мейси Уильямс нарушила договоренности с продюсерами

Ходили слухи, что создатели сериала «Игра престолов» приняли решение отснять несколько концовок, чтобы ввести поклонников в заблуждение и избежать возможных спойлеров. Однако Мейси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк, поспешила опровергнуть эту информацию.

На шоу Джимми Киммела актриса сообщила, что для того, чтобы снять несколько вариантов финала, HBO не станет выделять на сериал дополнительные финансовые средства.

«Да, я слышала эти слухи, и моя первая мысль была: «Не думаю, что нам хватит бюджета». Если вы слышали иную информацию от руководителей — не верьте им, они часто преувеличивают», — рассказала Мейси.

Она также проговорилась, что знает, чем закончится сериал. Более того, актриса призналась, что нарушила правило о неразглашении: «Я отправила сценарий моей маме, хотя нам запретили показывать его кому-либо».