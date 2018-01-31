Пока актеры дразнят фанатов отдельными фразами о съемках, некоторые самые ярые поклонники предпочитают узнавать все лично. Недавно в Сети появился ролик со съемочной площадки «Игры престолов», из которого пользователи решили, что в новом сезоне разгорится борьба между домом Старков и Дейнерис Таргариен. 

Game of Thrones is on fire tonight. #gameofthrones #moneyglass #dragons

Публикация от Phil Marron (@philmarron)

Напомним, что ранее Мэйси Уильямс назвала съемки 8 сезона «Игры престолов» «невероятным испытанием», а Джон Сноу возглавил рейтинг самых значимых героев «Игры престолов»