Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати



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Леди Гага

33-летняя певица поделилась с поклонниками провокационным снимком

Леди Гага опубликовала пикантное фото в Instagram stories, на котором позирует топлес. В розовых трусиках и носках она вольготно расположилась на просторной кровати с текстильным изголовьем в классическом стиле. Белоснежные простыни постели были смяты. Леди Гага с растрепанной прической легла на живот, удобно положив голову на руки.

«Когда вы всю ночь фотографируетесь для Haus Labs», – поделилась известная блондинка.

Напомним, ранее Леди Гагу обвинили в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера. Однако свидание с объятиями и поцелуями певица устроила с саунд-продюсером Дэном Хортоном.