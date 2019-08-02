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    Шоу-биз

    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати

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    Леди Гага - Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Леди Гага

    33-летняя певица поделилась с поклонниками провокационным снимком

    Леди Гага опубликовала пикантное фото в Instagram stories, на котором позирует топлес. В розовых трусиках и носках она вольготно расположилась на просторной кровати с текстильным изголовьем в классическом стиле. Белоснежные простыни постели были смяты. Леди Гага с растрепанной прической легла на живот, удобно положив голову на руки.

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    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати
    Уставшая Леди Гага топлес в розовых трусиках позировала в кровати

     «Когда вы всю ночь фотографируетесь для Haus Labs», – поделилась известная блондинка.

    Напомним, ранее Леди Гагу обвинили в разрыве Ирины Шейк и Брэдли Купера. Однако свидание с объятиями и поцелуями певица устроила с саунд-продюсером Дэном Хортоном.

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