Умерший от коронавируса солист Il Divo был вакцинирован

Карлос Мартин был разведен, детей у него не было

Карлос Мантин – один из вокалистов популярнейшей европейской группы Il Divo, который умер вчера от коронавируса, был вакцинирован. Зарубежная пресса сообщает, что привился певец в Мексике. А вот сколько доз и какую вакцину получил Карлос Марин, не уточняется.

Карлос с родителями. Фото: ФБ артиста

Певческая карьера Карлоса началась, когда ему было всего 8 лет – свет увидел его первый сольный альбом «Маленький Карузо». Мартин обучался вокалу у Монсеррат Кабалье.

В свое время Карлос встречался с певицей Жеральдин Ларроза. Они поженились. Церемония бракосочетания прошла в Диснейленде в 2006 году. Все было как в сказке о «Золушке»: и красавица, и карета с лошадьми, которую вел Мики Маус.

Свадьба Мартина. Фото: ФБ артиста

Однако семейная жизнь не сложилась, супруги вскоре расстались. Но продолжали дружить и даже давать совместные выступления. Карлос часто рассказывал в интервью, что бывшая жена ему, как сестра. Детей у супругов не было. У обладателя красивого баритона было еще две попытки наладить личную жизнь, но ничего не вышло.

Ранее мы писали, что, по данным газеты El País, Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание, его доставили в одну из больниц Манчестера. Артиста перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы. Но спасти певца не удалось.