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    Умерший от коронавируса солист Il Divo был вакцинирован

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    Карлосу Мартину было всего 53 - Умерший от коронавируса солист Il Divo был вакцинирован
    Карлосу Мартину было всего 53
    Фото: ФБ исполнителя

    Карлос Мартин был разведен, детей у него не было

    Карлос Мантин – один из вокалистов популярнейшей европейской группы Il Divo, который умер вчера от коронавируса, был вакцинирован. Зарубежная пресса сообщает, что привился певец в Мексике. А вот сколько доз и какую вакцину получил Карлос Марин, не уточняется.

    Карлос с родителями. Фото: ФБ артиста
    Карлос с родителями. Фото: ФБ артиста

    Певческая карьера Карлоса началась, когда ему было всего 8 лет – свет увидел его первый сольный альбом «Маленький Карузо». Мартин обучался вокалу у Монсеррат Кабалье.

    В свое время Карлос встречался с певицей Жеральдин Ларроза. Они поженились. Церемония бракосочетания прошла в Диснейленде в 2006 году. Все было как в сказке о «Золушке»: и красавица, и карета с лошадьми, которую вел Мики Маус.

    Свадьба Мартина. Фото: ФБ артиста
    Свадьба Мартина. Фото: ФБ артиста

    Однако семейная жизнь не сложилась, супруги вскоре расстались. Но продолжали дружить и даже давать совместные выступления. Карлос часто рассказывал в интервью, что бывшая жена ему, как сестра. Детей у супругов не было. У обладателя красивого баритона было еще две попытки наладить личную жизнь, но ничего не вышло.

    Ранее мы писали, что, по данным газеты El País, Марин, находившийся на гастролях в Великобритании, почувствовал недомогание, его доставили в одну из больниц Манчестера. Артиста перевели в отделение реанимации и ввели в состояние искусственной комы. Но спасти певца не удалось.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер коронавирус
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    Умерший от коронавируса солист Il Divo был вакцинирован