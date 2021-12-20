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    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)

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    Джамала на красной дорожке - В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)
    Джамала на красной дорожке
    фото и открытых источников

    Кроме Джамалы на красной дорожке светского мероприятия появились артистки в еще более откровенных нарядах

    В Фейсбук появились курьезные фото певицы Джамалы с церемонии награждения телешоу «Музична платформа» (телеканал «Украина»). На снимках Джамала позирует в очень прозрачном платье.

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    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)
    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)
    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)
    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)

    Подписчики блогера не преминули воспользоваться случаем посоревноваться в остроумии: «Зритель ей аплодисменты, букеты, аншлаги, а она им», «Это же платье из секс-шопа, для игр там всяких. Не?», «На трусы денег не хватило», «Мать моя, хоть бы цветочек вышила», «Очень неожиданно для мусульманки. Интересно, куда ее муж смотрел?», «Я в шоке: несколько раз увеличила, подругам скинула, все надеялась, что показалось», «Блестки, сверху чехол из тюли, которая провисела лет 15 без стирки».

    Анна Тринчер. Фото: ТРК УКраина
    Анна Тринчер. Фото: ТРК УКраина

    К слову, не только Джамала в тот вечер решила показать больше, чем принято показывать. Актриса Анна Тринчер пришла на церемонии в еще более откровенном наряде.

    Ольга Цибульская. Фото: ТРК Украина
    Ольга Цибульская. Фото: ТРК Украина

    А певица Ольга Цибульская тоже попала под раздачу, но по другому поводу: она решила надеть «все лучшее сразу» – корсет, гипюр, рюши и декольте в одном наряде.

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    Теги: Джамала скандал актриса шоу-бизнес
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    В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)