В сети бурно обсуждают «голое» платье Джамалы (фото)

Кроме Джамалы на красной дорожке светского мероприятия появились артистки в еще более откровенных нарядах

В Фейсбук появились курьезные фото певицы Джамалы с церемонии награждения телешоу «Музична платформа» (телеканал «Украина»). На снимках Джамала позирует в очень прозрачном платье.

Подписчики блогера не преминули воспользоваться случаем посоревноваться в остроумии: «Зритель ей аплодисменты, букеты, аншлаги, а она им», «Это же платье из секс-шопа, для игр там всяких. Не?», «На трусы денег не хватило», «Мать моя, хоть бы цветочек вышила», «Очень неожиданно для мусульманки. Интересно, куда ее муж смотрел?», «Я в шоке: несколько раз увеличила, подругам скинула, все надеялась, что показалось», «Блестки, сверху чехол из тюли, которая провисела лет 15 без стирки».

Анна Тринчер . Фото: ТРК УКраина

К слову, не только Джамала в тот вечер решила показать больше, чем принято показывать. Актриса Анна Тринчер пришла на церемонии в еще более откровенном наряде.

Ольга Цибульская. Фото: ТРК Украина

А певица Ольга Цибульская тоже попала под раздачу, но по другому поводу: она решила надеть «все лучшее сразу» – корсет, гипюр, рюши и декольте в одном наряде.