Карпатские медитации. Голый Фагот похвастался телом на фоне гор
Музыкант показал, как релаксирует в сауне
Фронтмен группы «Танок на майдані Конго» Олег Михайлюта (Фагот) поделился откровенным снимком со своими подписчиками в соцсети.
Артист разместил снимок, на котором появился полностью голым в сауне с панорамными окнами с роскошным видом на Карпаты, сообщает ТСН. Исполнитель повернулся лицом к камере, щеголяя мускулистым телом. «Карпатские медитации vol.2», – подписал фото Фагот.
Поклонники Михайлюты, в частности его коллеги, тут же принялись комментировать снимок. Так, одной из первых оставила сообщение телеведущая «1+1» Соломия Витвицкая: «Ну просто Аполлон». Не сдержался и шоумен и боксер Вячеслав Узелков: «Карпатские мастурбации, извращенец». Фагот отшутился: «Не заводись».
Ранее мы писали, что Фагот Фагот осудил украинцев, которые ходят на концерты Басты, ведь российский исполнитель «лижет задницу Путину»:
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