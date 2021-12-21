Карпатские медитации. Голый Фагот похвастался телом на фоне гор

Музыкант показал, как релаксирует в сауне

Фронтмен группы «Танок на майдані Конго» Олег Михайлюта (Фагот) поделился откровенным снимком со своими подписчиками в соцсети.

Артист разместил снимок, на котором появился полностью голым в сауне с панорамными окнами с роскошным видом на Карпаты, сообщает ТСН. Исполнитель повернулся лицом к камере, щеголяя мускулистым телом. «Карпатские медитации vol.2», – подписал фото Фагот.

Поклонники Михайлюты, в частности его коллеги, тут же принялись комментировать снимок. Так, одной из первых оставила сообщение телеведущая «1+1» Соломия Витвицкая: «Ну просто Аполлон». Не сдержался и шоумен и боксер Вячеслав Узелков: «Карпатские мастурбации, извращенец». Фагот отшутился: «Не заводись».

Ранее мы писали, что Фагот Фагот осудил украинцев, которые ходят на концерты Басты, ведь российский исполнитель «лижет задницу Путину»: