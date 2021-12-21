  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Карпатские медитации. Голый Фагот похвастался телом на фоне гор

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фагот отдыхает в Карпатах - Карпатские медитации. Голый Фагот похвастался телом на фоне гор
    Фагот отдыхает в Карпатах
    Фото: instagram.com/fahot

    Музыкант показал, как релаксирует в сауне

    Фронтмен группы «Танок на майдані Конго» Олег Михайлюта (Фагот) поделился откровенным снимком со своими подписчиками в соцсети.

    Артист разместил снимок, на котором появился полностью голым в сауне с панорамными окнами с роскошным видом на Карпаты, сообщает ТСН. Исполнитель повернулся лицом к камере, щеголяя мускулистым телом. «Карпатские медитации vol.2», – подписал фото Фагот.

    Поклонники Михайлюты, в частности его коллеги, тут же принялись комментировать снимок. Так, одной из первых оставила сообщение телеведущая «1+1» Соломия Витвицкая: «Ну просто Аполлон». Не сдержался и шоумен и боксер Вячеслав Узелков: «Карпатские мастурбации, извращенец». Фагот отшутился: «Не заводись».

    Ранее мы писали, что Фагот Фагот осудил украинцев, которые ходят на концерты Басты, ведь российский исполнитель «лижет задницу Путину»:

    Читайте также:

    Теги: фанати скандал артист шоу-бизнес Карпаты Вячеслав Узелков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Карпатские медитации. Голый Фагот похвастался телом на фоне гор