Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)

Анна позувала у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках

Переможниця 11-го сезону шоу «Холостяк» і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан – з коханим Михайлом Заливакою насолоджується відпочинком в Туреччині, в місті Бодрум. Дівчина опублікувала спільні фото на своїй сторінці в Instagram.

Анна позувала у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках. Вбрання ідеально підкреслило красиві стрункі ноги Богдан. Заливако був одягнений у чорну сорочку, штани і кислотно-жовті кросівки. «А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня і ти поруч», – підписала знімок Аня.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента, адвокат і бізнесмен Андрій Богдан, якого нещодавно допитали в Державному бюро розслідувань, є власником 10 квартир в елітній багатоповерхівці Chicago в центрі Києва і шикарного маєтку в Козині.

Колишній глава президентської канцелярії займає цілий поверх, швидше всього, один з останніх. З панорамних вікон Богдана відкривається вид на Олімпійський стадіон, бізнес-центри Gulliver і «Парус», а також видно костел святого Миколая. Загальна площа всіх квартир складає близько 800 кв м, причому ринкова вартість квадратного метра житла в цьому ЖК зараз коливається в межах $3-4 тисяч. Тож апартаменти Богдана можуть коштувати $2,8 млн.