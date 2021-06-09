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    Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)

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    Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)
    Фото Ганна Богдан/Instagram

    Анна позувала у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках

    Переможниця 11-го сезону шоу «Холостяк» і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан – з коханим Михайлом Заливакою насолоджується відпочинком в Туреччині, в місті Бодрум. Дівчина опублікувала спільні фото на своїй сторінці в Instagram.

    Анна позувала у чорній короткій сукні зі строкатою квітковою вишивкою і в чорних босоніжках на високих шпильках. Вбрання ідеально підкреслило красиві стрункі ноги Богдан. Заливако був одягнений у чорну сорочку, штани і кислотно-жовті кросівки. «А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня і ти поруч», – підписала знімок Аня.

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    Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)
    Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)

    Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента, адвокат і бізнесмен Андрій Богдан, якого нещодавно допитали в Державному бюро розслідувань, є власником 10 квартир в елітній багатоповерхівці Chicago в центрі Києва і шикарного маєтку в Козині.

    Колишній глава президентської канцелярії займає цілий поверх, швидше всього, один з останніх. З панорамних вікон Богдана відкривається вид на Олімпійський стадіон, бізнес-центри Gulliver і «Парус», а також видно костел святого Миколая. Загальна площа всіх квартир складає близько 800 кв м, причому ринкова вартість квадратного метра житла в цьому ЖК зараз коливається в межах $3-4 тисяч. Тож апартаменти Богдана можуть коштувати $2,8 млн.

    Теги: адвокат дружина шоу-бизнес Instagram Андрій Богдан
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    Колишня дружин Богдана відпочиває з героєм шоу «Холостяк» у Туреччині (фото)