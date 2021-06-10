Ексдепутатка Огневич пішла шукати чоловіка на реаліті-шоу (фото)

Після останніх стосунків екс-депутатка перестала вірити хлопцям

Ексдепутатка VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка та співачка Злата Огневич вирішила шукати особисте щастя на шоу «Холостячка». Про це Злата розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Готуючись до своєї першої вечірки в ролі головної героїні реаліті, нова холостячка зізналася, що в чоловіках її підкуповують інтелект і почуття гумору. Співачці важливо, щоб коханий не тільки поділяв з нею такі цінності як любов до дітей і своєї сім'ї, а й приймав її професійний розвиток.

Після першої вечірки Злата зізналася, що її приємно здивували всі учасники проекту.

«Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів поставити таку планку, що я подумала:« А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?». Один з учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Так що я особисто переконалася, що на проекті «Холостячка» можливо все. Відкрию секрет: перший електричний розряд трапився (посміхається). Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця», – розповіла Огневич.

Раніше співачка розповідала, що їй щастить на покидьків. Злата дуже довірлива людина, вона легко впускає чоловіка в своє серце, однак згодом розуміє, що була у його житті лише для колекції. Це дуже боляче. Після останнього розриву ексдепутатка перестала вірити хлопцям. Згодом з'ясувалося, що дівчина перебувала в насильницьких стосунках, її колишній був аб'юзером. Для того, щоб впоратися з тим болем та відчаєм, який тоді відчувала співачка, їй довелося звернутися за допомогою до психотерапевта.

Тим часом, переможниця 11-го сезону шоу «Холостяк» і колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана – Анна Богдан – з коханим Михайлом Заливакою насолоджується відпочинком в Туреччині.