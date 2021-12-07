В форме на плацу. Ирина Билык показала, какой была в молодости (фото)

Артистка поделилась архивным фото

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык в своем Инстаграме решила показать, как выглядела в молодости. Знаменитая артистка опубликовала фото, на котором изображена в военной форме и фуражке. Кроме того, артистка мило улыбается и демонстрирует военное поздравление. Также на снимке видно, как возле Ирины шагает рота солдат.

К слову, певица поздравила украинцев с Днем Вооруженных Сил Украины.

instagram.com/bilyk_iryna/

Кстати, на снимке народную артистку почти не узнать. У Ирины тогда были черные волосы, которые она собрала в хвостик, и челка. Когда именно был сделан снимок - неизвестно. Знаменитость предложила своим поклонникам поразмышлять над этим.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Коляденко сделал предложение Ирине Билык в туалете.

По словам шоумена – ему было все равно, где сказать слова, которые мечтает услышать каждая женщина, лишь бы успеть сделать это в праздничную ночь.

«Да, в туалете! Она смеялась, а я нормально объяснял – мы же были на корпоративах, где было много фанатов, и нужно было спросить уединенно. Вот, жду ответ 15 лет!» – рассказал артист.

Также любовник Ирины Билык рассказал, как звезда выгнала его из дома.

«Я резал ее картины, я выбросил диван с 13-го этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами», – поделился артист.