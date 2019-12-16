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    Шоу-биз

    В новом клипе Поляковой на смену Королеве Ночи пришла Ночная жрица (видео)

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    <p>В съемках приняли участие &laquo;Призрачный Гонщик&raquo;, дуэт &laquo;Загорецька Людмила Степанівна&raquo;, Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула &laquo;лучшая актриса&raquo; 5-го сезона &laquo;Лиги Смеха&raquo;</p> <div></div> - В новом клипе Поляковой на смену Королеве Ночи пришла Ночная жрица (видео)

    В съемках приняли участие «Призрачный Гонщик», дуэт «Загорецька Людмила Степанівна», Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула «лучшая актриса» 5-го сезона «Лиги Смеха»

    Режиссерами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак

    В канун новогодних и Рождественских праздников королева ночи украинского шоу-бизнеса Оля Полякова выпустила новую видеоработу.

    В клипе певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59.

    Яркие образы, фирменная пластика, тонкий юмор и легкая самоирония – это то, что выделяет работы Поляковой среди миллионов других. Специально для съемок «Ночная жрица» певица привлекла победителей и участников-фаворитов пяти сезонов «Лиги смеха», почетным тренером которого поп-дива является на протяжении четырех лет.

     

    знаменитости Оля Полякова новости певица шоу-бизнес
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