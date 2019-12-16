Бывший муж Ани Лорак расстался с любовницей



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41-летняя Ани Лорак развелась с 42-летним Муратом Налчаджиоглу в январе

Турецкий бизнесмен снова одинок: он разорвал отношения с новой возлюбленной

Бывший муж Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу и модель Самия Ахметова раньше часто делились совместными снимками. Теперь поклонники певицы заметили, что пара удалила все свидетельства своего романа из Сети.

Более того, самые внимательные выяснили, что они отписались друг от друга. Мурат рассказывает преимущественно о работе и даже показывает свою дочь Софию от брака с артисткой.

Подписчики бизнесмена утверждают, что девочка очень похожа на него. «Какая красотка», «Одно лицо с папой», «Чудесная девочка», - пишут фолловеры.