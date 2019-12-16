Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон
По словам герцогини, сын наверняка сразу узнает известного кулинара, благодаря ее фото на обложке
Супруга принца Уильяма обожает готовить, поэтому у нее есть множество кулинарных книг
37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в специальном рождественском выпуске BBC, где пекли выпечку вместе с бывшей ведущей шоу «Лучший пекарь Британии» Мэри Берри. В разговоре с ней герцогиня поделилась любопытным фактом о младшем сыне, принце Луи.
Супруга принца Уильяма обожает готовить, поэтому у нее есть множество кулинарных книг. В том числе у Кейт есть и рецепты Мэри Берри, которые она хранит на нижней полке у себя на кухне. По словам герцогини, книга находится как раз на высоте глаз малыша Луи, и она ему очень приглянулась. «Одним из первых слов Луи было «Мэри», — рассказала Миддлтон. Она добавила, что сын наверняка сразу узнает известного кулинара, благодаря ее фото на обложке.