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    Жизнь

    Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон

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    <p>По словам герцогини, сын наверняка сразу узнает известного кулинара, благодаря ее фото на обложке</p> <div></div> - Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон

    По словам герцогини, сын наверняка сразу узнает известного кулинара, благодаря ее фото на обложке

    Супруга принца Уильяма обожает готовить, поэтому у нее есть множество кулинарных книг

    37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в специальном рождественском выпуске BBC, где пекли выпечку вместе с бывшей ведущей шоу «Лучший пекарь Британии» Мэри Берри. В разговоре с ней герцогиня поделилась любопытным фактом о младшем сыне, принце Луи.

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    Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон
    Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон
    Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон
    Стало известно, чье имя первым произнес младший сын Кейт Миддлтон

    Супруга принца Уильяма обожает готовить, поэтому у нее есть множество кулинарных книг. В том числе у Кейт есть и рецепты Мэри Берри, которые она хранит на нижней полке у себя на кухне. По словам герцогини, книга находится как раз на высоте глаз малыша Луи, и она ему очень приглянулась. «Одним из первых слов Луи было «Мэри», — рассказала Миддлтон. Она добавила, что сын наверняка сразу узнает известного кулинара, благодаря ее фото на обложке.

     

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