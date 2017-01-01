В СБУ отреагировали на претензии Владимира Зеленского

Пресс-служба согласилась с возмущениями артиста

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила на публичное обращение артиста Владимира Зеленского, который возмутился инициативой властей запретить его сериал «Сваты». «Могу лично от себя согласиться с возмущениями известного шоумена. К сожалению, сегодня наибольший интерес прессы составляют именно вопросы запрета въезда



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Владимир Зеленский

Пресс-служба согласилась с возмущениями артиста

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская ответила на публичное обращение артиста Владимира Зеленского, который возмутился инициативой властей запретить его сериал «Сваты».

«Могу лично от себя согласиться с возмущениями известного шоумена. К сожалению, сегодня наибольший интерес прессы составляют именно вопросы запрета въезда российских певцов и актеров. СБУ не имеет полномочий запрещать какой-либо фильм или сериал. Это исключительно юрисдикция Министерства культуры Украины», – пишет пресс-секретарь.

Напомним, вчера Зеленский опубликовал эмоциональное видео, в котором защитил от запрета сериал «Сваты», в котором выступил продюсером и сценаристом.

«Это украинский сериал. Этот сериал придуман мною. Этот сериал сделан нашими людьми. Какого чёрта вы там что-то предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы – Служба Безпеки України – заботьтесь о безопасности Украины. Чтобы на улицу можно было свободно пойти и детям было не страшно», - заявил актёр.

Менее чем за сутки ролик собрал больше 1,6 млн просмотров, 59 тыс. реакций, а также почти 84 тыс. репостов.

Джерело: Обозреватель