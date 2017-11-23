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    «Высылка» в Россию представителя Кадырова: в СБУ сообщили подробности

    У Цицулаева был новый паспорт гражданина РФ с измененными установочными данными
    Служба безопасности Украины принудительно выдворила в Россию доверенное лицо президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявили в пресс-центре СБУ. «СБУ получила информацию о незаконном пребывании в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом
    • 24 Листопада, 11:50
    • Розсилка

    У Цицулаева был новый паспорт гражданина РФ с измененными установочными данными

    Служба безопасности Украины принудительно выдворила в Россию доверенное лицо президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    Об этом в пятницу, 24 ноября, заявили в пресс-центре СБУ.

    «СБУ получила информацию о незаконном пребывании в Украине гражданина Российской Федерации, который в течение длительного времени был доверенным лицом Кадырова и отвечал за реализацию в нашей стране его политики», - говорится в сообщении.

    Правоохранители установили, что после Революции Достоинства россиянин покинул территорию Украины и находился в Грозном. В конце сентября он вернулся в Украину, используя новый паспорт гражданина РФ с измененными установочными данными.

    Оперативники спецслужбы задокументировали, что во время незаконного пребывания в Украине гражданин РФ, в частности, собирал сведения о деятельности проукраинских выходцев из Чеченской Республики, которые принимали участие в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

    «Поскольку действия россиянина угрожали национальной безопасности Украины - он грубо нарушил законодательство о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, осуществляя пересечение государственной границы Украины и находясь на территории страны с документами, которые оформлены на установочные данные другого лица, в отношении него было принято решение о принудительном возвращении в Россию», - заявили в СБУ.

    По информации Росбалт, выдворенным в Россию гражданином является Рамзан Цицулаев. В РФ ему были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

    Напомним, ранее Служба безопасности приняла решение о принудительном выдворении в Россию прокремлевского пропагандиста, гражданина РФ Игоря Петрашевича.

    АТО СБУ паспорт
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