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    В сеть слили возможное название четвертой части «Матрицы»

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    В сеть слили возможное название четвертой части «Матрицы»

    Премьера картины должна состояться в декабре этого года

    Визажист Шуника Терри, работающая над четвертой частью «Матрицы», опубликовала в инстаграмме подарок, который она получила от режиссеров за участие в съемках проекта «Матрица: Возрождение» (Matrix: Resurrections). Вскоре пост был удален. Об этом сообщает портал Screen Rant.

    В посте Терри отмечает, что получила подарок от двух режиссеров — Ланы Вачовски и Джеймса МакТига. В ответ на запрос издания студия Warner Bros. сообщила, что сиквел «Матрицы» пока не получил название.

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    Предполагаемое название может быть объяснено тем, что Вачовски должна объяснить возвращение Нео, которого вновь сыграет Киану Ривз, и Тринити (Кэрри-Энн Мосс).

    Персонажи Ривза и Мосс погибли в «Матрице: Революция» — в третьей части, вышедшей в 2003 году. Однако Ривз ранее сказал, что действие нового фильма будет происходить после третьей части. Подробности сюжета картины пока не раскрываются.

    Несмотря на возвращение Ривза и Мосс, к работе над продолжением «Матрицы» не были привлечены Лоуренс Фишберн, который сыграл Морфеуса в первых трех частях картины, и Хьюго Уивинг, исполнивший роль агента Смита.

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    Теги: кино
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