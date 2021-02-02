В сеть слили возможное название четвертой части «Матрицы»

Премьера картины должна состояться в декабре этого года

Визажист Шуника Терри, работающая над четвертой частью «Матрицы», опубликовала в инстаграмме подарок, который она получила от режиссеров за участие в съемках проекта «Матрица: Возрождение» (Matrix: Resurrections). Вскоре пост был удален. Об этом сообщает портал Screen Rant.

В посте Терри отмечает, что получила подарок от двух режиссеров — Ланы Вачовски и Джеймса МакТига. В ответ на запрос издания студия Warner Bros. сообщила, что сиквел «Матрицы» пока не получил название.

Предполагаемое название может быть объяснено тем, что Вачовски должна объяснить возвращение Нео, которого вновь сыграет Киану Ривз, и Тринити (Кэрри-Энн Мосс).

Персонажи Ривза и Мосс погибли в «Матрице: Революция» — в третьей части, вышедшей в 2003 году. Однако Ривз ранее сказал, что действие нового фильма будет происходить после третьей части. Подробности сюжета картины пока не раскрываются.

Несмотря на возвращение Ривза и Мосс, к работе над продолжением «Матрицы» не были привлечены Лоуренс Фишберн, который сыграл Морфеуса в первых трех частях картины, и Хьюго Уивинг, исполнивший роль агента Смита.