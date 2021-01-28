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    Шоу-биз

    Warner Bros. показала трейлер фильмов 2021 года

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    Warner Bros. показала трейлер фильмов 2021 года

    В нарезку попали картины, которые еще не выходили официальные трейл

    Студия Warner Bros. представила общий трейлер своих главных премьер 2021 года, которые выйдут в кинотеатрах и на видеосервисе HBO Max. Ролик доступен на YouTube-канале студии.

    В частности, в трейлер вошли кадры из кинолент «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри».

    Также, в нарезку попали картины, которые еще не выходили официальные трейлеры — «Заклятие 3», «Мортал Комбат», «Мужские слезы».

    Ранее «Скотч» сообщал, что HBO снимает второй приквел «Игры престолов».

    Приквел повествует о событиях за 90 до лет до действий «Игры престолов». Создатели собираются воссоздать новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь». Что касается главных персонажей, то в центре сюжета окажутся сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен.

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    Теги: кино
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