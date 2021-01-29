Назван сериал, который установил новый рекорд на Netflix
За 28 дней со дня релиза картину посмотрели 82 миллиона пользователей
Сериал «Бриджертоны» стал самым популярным проектом стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
За 28 дней со дня релиза картину посмотрели 82 миллиона пользователей — это абсолютный рекорд
«Книжные романы всегда продавались невероятно хорошо. Но эти произведения редко попадали на экран. Любовная история Дафны и Саймона с постоянным вопросом, «будут / не будут» они вместе, в сочетании с роскошными костюмами и декорациями создали мир, в который мог сбежать человек любого происхождения и возраста. «Бриджертоны» показали, что роман может быть умным, динамичным, смелым и универсальным», — приводит пресс-служба слова вице-президента Netflix Джинни Хоу.
Хоу также объяснила успех сериала тем, что он был задуман «более роскошным, сексуальным и забавным», чем обычная историческая драма, а также по‑новому переосмыслил историю Великобритании эпохи Регентства.
«Расширение прав и возможностей цветных людей и женщин сделало сериал доступным и современным, находя отклик у людей во всем мире», — отметила Хоу.