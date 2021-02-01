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    Жизнь

    «Гарри Поттер» вошел в топ фильмов с худшими спецэффектами

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    «Гарри Поттер» вошел в топ фильмов с худшими спецэффектами

    Фильм «Звездные войны: Атака клонов» попал в топ за момент с Энакином Скайуокером, скачущим верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу

    Рейтинг фильмов с худшей компьютерной графикой составила британская газета The Independent. В него вошли такие известные картины, как «Гарри Поттер и философский камень», «Матрица: Перезагрузка», второй и четвертый эпизоды «Звездных войн».

    Как отмечает издание, «Гарри Поттер» попал в этот список из-за тролля, который выглядел неправдоподобно и «не смог бы испугать даже маленького ребенка». «Матрица» отличилась сценой драки Нео с сотнями агентов Смитов. Фильм «Звездные войны: Атака клонов» попал в топ за момент с Энакином Скайуокером, скачущим верхом на Джа-Джа Бинксе по планете Набу.

    К слову, в антирейтинг также вошли «Мумия возвращается», «Лига справедливости», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Полярный экспресс», «Фантастическая четверка», «Кинг Конг», «Газонокосильщик», мюзикл «Кошки» и ремейк мультфильма «Аладдин» 2019 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Jerry Heil в трусиках похвасталась упругими выпуклостями

    На черно-белой фотографии Jerry изображена в черном лифе и трусиках стрингах, демонстрируя на камеру свои упругие ягодицы.

    «Пандиты, знаете, сколько решалась поститься? Месяц! Назревает вопрос. Пошлость или эстетика?», - отметила певица.

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    Теги: кино
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