В сети опубликован дебютный трейлер фильма «Джуманджи 3»



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Дуэйн Джонсон и Дэнни ДеВито отправляются в совместное приключение

Студия Sony представила первый трейлер грядущего продолжения «Джуманджи». В этот раз ставки поднимаются, ведь вместе с подростками в бой идут старики.

В сиквеле «Зова джунглей» вместо четырех подростков внутри компьютерной игры оказываются дедушки, одного из которых играет Дэнни ДеВито. Однако правила Джуманджи изменились, и ребятам придется преодолеть не одно препятствие ради достижения цели.

В «Новом уровне» Дуэйну Джонсону и Дэнни ДеВито компанию составят звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк, звезда «Безумно богатых азиатов» Аквафина, сын Тома Хэнкса Колин Хэнкс, звезда «Реинкарнации» Алекс Вулф, а также Ник Джонас.

В Украине «Джуманджи 3» выйдет на широкие экраны 12 декабря.