Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
Проект может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории
Netflix снимет сериал по культовому комиксу Нила Геймана «Песочный человек», сообщает The Hollywood Reporter.
Сценаристом и шоураннером сериала назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», «Анатомия страсти»). В качестве продюсеров выступят создатель оригинального комикса Нил Гейман и сценарист Дэвид С. Гойер.
#Sandman TV series from Neil Gaiman and David Goyer — with a huge price tag — a go at Netflix https://t.co/vORQpAp6CJ pic.twitter.com/wBrxSdllgP— Hollywood Reporter (@THR) 30 червня 2019 р.
Источники THR сообщают, что Netflix потратил на покупку прав на экранизацию рекордную сумму денег. Таким образом, «Песочный человек» может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории. Компания Warner Bros. долгое время пыталась продать проект, в том числе велись переговоры и с HBO, однако канал отказался от покупки из-за высокой цены.
Главный герой истории «Песочного человека» – бессмертная сущность Морфей (или Песочный человек), которая изучает человеческую природу и пытается следить за порядком в Царстве сновидений. «Песочный человек» – единственный комикс, получивший премию World Fantasy Award.
Джерело: Esquire