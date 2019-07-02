Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»



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Нил Гейман

Проект может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории

Netflix снимет сериал по культовому комиксу Нила Геймана «Песочный человек», сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом и шоураннером сериала назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», «Анатомия страсти»). В качестве продюсеров выступят создатель оригинального комикса Нил Гейман и сценарист Дэвид С. Гойер.

#Sandman TV series from Neil Gaiman and David Goyer — with a huge price tag — a go at Netflix https://t.co/vORQpAp6CJ pic.twitter.com/wBrxSdllgP — Hollywood Reporter (@THR) 30 червня 2019 р.

Источники THR сообщают, что Netflix потратил на покупку прав на экранизацию рекордную сумму денег. Таким образом, «Песочный человек» может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории. Компания Warner Bros. долгое время пыталась продать проект, в том числе велись переговоры и с HBO, однако канал отказался от покупки из-за высокой цены.

Главный герой истории «Песочного человека» – бессмертная сущность Морфей (или Песочный человек), которая изучает человеческую природу и пытается следить за порядком в Царстве сновидений. «Песочный человек» – единственный комикс, получивший премию World Fantasy Award.

Джерело: Esquire