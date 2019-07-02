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    Жизнь

    Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»

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    <span>Нил Гейман</span> - Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»
    Нил Гейман

    Проект может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории

    Netflix снимет сериал по культовому комиксу Нила Геймана «Песочный человек», сообщает The Hollywood Reporter.

    Сценаристом и шоураннером сериала назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», «Анатомия страсти»). В качестве продюсеров выступят создатель оригинального комикса Нил Гейман и сценарист Дэвид С. Гойер.

    Источники THR сообщают, что Netflix потратил на покупку прав на экранизацию рекордную сумму денег. Таким образом, «Песочный человек» может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории. Компания Warner Bros. долгое время пыталась продать проект, в том числе велись переговоры и с HBO, однако канал отказался от покупки из-за высокой цены.

    Главный герой истории «Песочного человека» – бессмертная сущность Морфей (или Песочный человек), которая изучает человеческую природу и пытается следить за порядком в Царстве сновидений. «Песочный человек» – единственный комикс, получивший премию World Fantasy Award.

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    Джерело: Esquire

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