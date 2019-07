Netflix снимет сериал по комиксу Нила Геймана «Песочный человек»

Проект может стать самой высокобюджетной телеадаптацией комиксов издательства DC в истории

Netflix снимет сериал по культовому комиксу Нила Геймана «Песочный человек», сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом и шоураннером сериала назначен Аллан Хейнберг («Чудо-женщина», «Анатомия страсти»). В качестве продюсеров выступят создатель оригинального комикса Нил Гейман и сценарист Дэвид С. Гойер.

