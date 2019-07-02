В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса



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В фильме будет ещё несколько отличий от оригинала

По данным The DisInsider, игровой ремейк мультфильма «Мулан» будет отличаться от оригинала несколькими важными моментами. Во-первых, хранителем главной героини станет не дракончик Мушу, а птица феникс. В качестве возможного подтверждения приводят фотографии актёров фильма в одежде с изображением мифического создания.

В мультфильме Мушу озвучивал Эдди Мёрфи.

Кроме того, «Мулан» якобы не будет музыкальной картиной, песни из оригинала не прозвучат в новой версии.

«Мулан» — история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, она занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Постановкой игровой версии занимается Ники Каро. Главную роль получила Лю Ифэй. В оригинальном мультфильме, вышедшем на экраны в 1998 году, главную героиню озвучивала Минг-На Вен.

Премьера «Мулан» назначена на 25 марта 2020 года.

Джерело: Киноафиша