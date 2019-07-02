  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса

    • Розсилка
    В игровом ремейке «Мулан» дракона заменят на феникса

    В фильме будет ещё несколько отличий от оригинала

    По данным The DisInsider, игровой ремейк мультфильма «Мулан» будет отличаться от оригинала несколькими важными моментами. Во-первых, хранителем главной героини станет не дракончик Мушу, а птица феникс. В качестве возможного подтверждения приводят фотографии актёров фильма в одежде с изображением мифического создания.

    В мультфильме Мушу озвучивал Эдди Мёрфи.

    Кроме того, «Мулан» якобы не будет музыкальной картиной, песни из оригинала не прозвучат в новой версии.

    «Мулан» — история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, она занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

    Постановкой игровой версии занимается Ники Каро. Главную роль получила Лю Ифэй. В оригинальном мультфильме, вышедшем на экраны в 1998 году, главную героиню озвучивала Минг-На Вен.

    Премьера «Мулан» назначена на 25 марта 2020 года. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    кино мультфільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ