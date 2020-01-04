В сети появился фильм о создании «Джокера»



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Фильм «Джокер» стал настоящим прорывом для киновселенной DC

Картина о безумном клоуне стала самым кассовым фильмом прошлого года

На видеохостинге Youtube появился двадцатиминутный фильм посвященный созданию картины, которая собрала в кинотеатрах более миллиарда долларов. Комментарии режиссера, не вошедшие в фильм дубли и лучшие кадры, что может быть приятнее для фанатов?

Напомним, фильм «Джокер» стал настоящим прорывом и глотком свежего воздуха для компании DC, которая безнадежно проигрывала войну за зрительский кошелек со своим вечным соперником — Marvel. «Джокер» стал настоящим шедевром, ведь фильм смог собрать огромную кассу, даже при своем совсем не детском рейтинге 18+.