Елизавета II показала фото с тремя наследниками



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instagram.com/theroyalfamily

Королевская семья выпустила фото в честь нового десятилетия

На снимке запечатлена королева Елизавета II с тремя престолонаследниками – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram кадр с официальной фотосессии наследников британской короны, в котором Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

«С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года», – говорится в описании.

instagram.com/theroyalfamily

Примечательно, что сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.