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    Фото

    Елизавета II показала фото с тремя наследниками

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    Елизавета II показала фото с тремя наследниками
    instagram.com/theroyalfamily

    Королевская семья выпустила фото в честь нового десятилетия

    На снимке запечатлена королева Елизавета II с тремя престолонаследниками – принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Джорджем.

    Кенсингтонский дворец опубликовал в Instagram кадр с официальной фотосессии наследников британской короны, в котором Елизавета II позирует с сыном, внуком и правнуком.

    «С новым годом! Новый портрет королевы и принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа был выпущен в ознаменование начала нового десятилетия. Желаем всем нашим последователям счастливого и здорового 2020 года», – говорится в описании.

    ____12.28.37
    instagram.com/theroyalfamily

    Примечательно, что сын принца Уильяма теперь одет в брюки, ведь традиционно королевские мальчики носят шорты даже зимой ровно до шестилетнего возраста. Принцу Джорджу исполнилось шесть лет минувшим летом.

    знаменитости фотография Королева Елизавета II семья Instagram
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