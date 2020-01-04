47-летняя Камерон Диас впервые стала мамой



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Раньше Камерон признавалась о своем сильном желании стать матерью, что даже задумывалась об усыновлении ребенка

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Знаменитая голливудская актриса Камерон Диас неожиданно объявила о том, что впервые стала мамой. В соцсети актриса опубликовала пост, в котором поделилась новостью о том, что у нее родилась дочка. Малышка получила имя Рэддикс. 47-летняя звезда сразу отметила, что не будет публиковать фотографии дочери или делиться какими-либо подробностями, «кроме того, что она действительно очень милая».

Поклонники поздравили Камерон с пополнением в семье. «Вот это да!», «Какое-то новогоднее чудо», «Ты молодец! В таком возрасте стать мамой», «Красотка! У тебя вырастет красивая дочка», «Поздравляем! Это чудесно», – стали обсуждать новость подписчики.