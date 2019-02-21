В сети появился первый трейлер байопика об Элтоне Джоне



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Студия Paramount представила трейлер фильма «Рокетмен»

Легендарного музыканта в фильме «Рокетмен» сыграл Тэрон Эджертон. Вместе с ним в картине снялись Брайс Даллас Ховард (мать Элтона Джона), Ричард Мэдден (его первый менеджер) и Джейми Белл (соавтор по текстам и музыке).

Сценарий фильма написал Ли Холл, а режиссёром выступил Декстер Флетчер

Фильм расскажет историю жизни самого успешного исполнителя - неповторимого Элтона Джона. Киноманы увидят на широких экранах, как именитый музыкант начинал свою карьеру, учился в Королевской академии музыки и ворвался на вершину музыкального олимпа.

Стоит отметить, что премьера картины в Украине запланирована на 6 июня 2019 года.