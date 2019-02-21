  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    В сети появился первый трейлер байопика об Элтоне Джоне

    • Розсилка
    В сети появился первый трейлер байопика об Элтоне Джоне
    facebook.com/ParamountPicturesUkraine

    Студия Paramount представила трейлер фильма «Рокетмен»

    Легендарного музыканта в фильме «Рокетмен» сыграл Тэрон Эджертон. Вместе с ним в картине снялись Брайс Даллас Ховард (мать Элтона Джона), Ричард Мэдден (его первый менеджер) и Джейми Белл (соавтор по текстам и музыке).

    Сценарий фильма написал Ли Холл, а режиссёром выступил Декстер Флетчер

    Фильм расскажет историю жизни самого успешного исполнителя - неповторимого Элтона Джона. Киноманы увидят на широких экранах, как именитый музыкант начинал свою карьеру, учился в Королевской академии музыки и ворвался на вершину музыкального олимпа.

    Стоит отметить, что премьера картины в Украине запланирована на 6 июня 2019 года.

    Читайте також
    знаменитости трейлер кино музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ