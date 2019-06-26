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    Шоу-биз

    В сети появился провокационный клип с беременной Тиной Кунаки

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    Тина Кунаки - В сети появился провокационный клип с беременной Тиной Кунаки
    Тина Кунаки
    instagram.com/tinakunakey

    22-летняя Тина Кунаки даже во время беременности активно принимала участие в съемках

     Одним из ее проектов стал клип техно-группы Pink Noise.

    Модель сыграла одну из главных ролей в музыкальном видео на трек «Too Hot». В нем она будучи на последних месяцах беременности предстала в откровенном образе — вещи еле прикрывали ее тело. Психоделический сюжет видео отправляет зрителя в заведение на подобие клуба с галлюциногенными жабами, где Тина впадает в своего рода эйфорию, а вместе с ней и британская модель plus-size Молли Констебл. 

    Автором клипа выступил 38-летний французский режиссер Ким Шапирон. Он известен зрителям такими работами как драма «Загон для собак» (Dog Pound) и сериал «Гвиана» (Guyane).

    Джерело: graziamagazine.ru

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