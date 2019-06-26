В сети появился провокационный клип с беременной Тиной Кунаки



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Тина Кунаки instagram.com/tinakunakey

22-летняя Тина Кунаки даже во время беременности активно принимала участие в съемках

Одним из ее проектов стал клип техно-группы Pink Noise.

Модель сыграла одну из главных ролей в музыкальном видео на трек «Too Hot». В нем она будучи на последних месяцах беременности предстала в откровенном образе — вещи еле прикрывали ее тело. Психоделический сюжет видео отправляет зрителя в заведение на подобие клуба с галлюциногенными жабами, где Тина впадает в своего рода эйфорию, а вместе с ней и британская модель plus-size Молли Констебл.

Автором клипа выступил 38-летний французский режиссер Ким Шапирон. Он известен зрителям такими работами как драма «Загон для собак» (Dog Pound) и сериал «Гвиана» (Guyane).

Джерело: graziamagazine.ru