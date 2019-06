Певица и актриса Ариана Гранде празднует день рождения: яркие фото звезды

theplace.ru

Американскую звезду, появившуюся на свет 26 июня 1993 года, можно назвать и успешной актрисой, и известной певицей. Несмотря на юный возраст, у девушки огромная армия поклонников по всему миру

Профессиональную карьеру в шоу-бизнесе Ариана Гранде начала в 2008 году в бродвейском мюзикле «13». В 2009 году она получила роль Кэт Валентайн в телевизионном сериале «Виктория-победительница» на канале Nickelodeon, потом продолжила играть ее же в телесериале «Сэм и Кэт», выходившем в 2013—2014 годах.

Ариана также принимала участие в записи саундтреков и озвучивании мультфильмов. В 2015 году она вернулась на телеэкраны с эпизодической ролью Сони Херфман в сериале «Королевы крика».

Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу «Виктория-победительница». В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records.

В 2013 году у нее вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня «The Way» с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками.

Следующий альбом Арианы Гранде, My Everything (2014), также дебютировал на первой позиции в американском чарте. Альбом имел мировой успех благодаря хитам «Problem», «Break Free», «Bang Bang» и «Love Me Harder». C несколькими песнями с него певица 34 недели непрерывно находилась в первой десятке американского чарта Billboard Hot 100. В 2015 году она отправилась в мировой тур в поддержку этого альбома, озаглавленный The Honeymoon Tour.

В 2016 году Ариана выпустила альбом Dangerous Woman, клип на сингл «Side To Side» с данного альбома имеет более миллиарда просмотров на YouTube. В следующем году певица отправилась в мировое турне Dangerous Woman Tour.

Следующий альбом — Sweetener — вышел в 2018 году и занял 1-е место в США. Альбом был признан Американской академией звукозаписи лучшим поп-альбомом 2018 года. Через несколько месяцев после релиза альбома Sweetener, Ариана Гранде выпустила альбом Thank U, Next (2019), который так же занял первую строчку американского чарта Billboard 200.

Альбом повторил рекорд группы The Beatles: три сингла из Thank U, Next («7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» и «Thank U, Next») заняли первые три позиции чарта Billboard Hot 100 одновременно. Песни Арианы Гранде часто бьют рекорды на стриминг-сервисе Spotify.

18 марта 2019 певица отправилась в мировое турне Sweetener World Tour в поддержку двух своих последних альбомов.