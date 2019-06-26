Дженнифер Лопес рассказала о первой встрече с Алесом Родригесом: Между нами пробежало электричество



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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

49-летняя Дженнифер Лопес и 43-летний Алекс Родригес знакомы 14 лет, однако их роман начался лишь три года назад

Певица рассказала о первом впечатлении о тогда еще будущем женихе.

Исполнительница хита «On the Floor» и игрок бейсбольной команды «New York Yankees» познакомились в 2005 году на стадионе «Shea Stadium» в Нью-Йорке. На тот момент Джен была замужем за музыкантом Марком Энтони, но при встрече с Алексом была очарована им. По словам Лопес, ей хватило одного взгляда, чтобы почувствовать к нему нечто особенное.

«Мы пожали руки, и между нами пробежало странное электричество. Это длилось секунды три. Было достаточно всего каких-то несколько секунд посмотреть глаза в глаза, чтобы заинтересоваться им», — призналась певица в интервью изданию Sports Illustrated.

Их следующая встреча состоялась 12 лет спустя в отеле «Beverly Hills Hotel». Алекс пригласил Джен на свидание в ресторан и произвел на нее еще большее впечатление своим романтичным поступком. Во время ужина спортсмен отошел в уборную, откуда отправил певице сообщение с текстом о том, на сколько она сексуальна и хороша в этот вечер.

«Это был отличный ход, ведь это было неожиданно и очень лестно: я не была одета очень сексуально», — поделилась Лопес. Позже она поняла, что возлюбленный немного нервничал, ведь на первом свидании такие комплименты обычно не делают.

Дженнифер стала не только любимой женщиной Алекса, но и его поддержкой и опорой. Она помогла ему раскрыться на публике и избавиться от клички «Робот». По словам спортсмена, он пытался построить некий образ для прессы. Спустя месяц после начала их романа Джен посоветовала ему просто быть собой, и тогда публика полюбит его. Так и случилось.

«Она сказала мне: «Ты бы мог хоть раз улыбнуться, ты же забавный и веселый, сейчас я знаю это. Не говори, то, что хотят услышать, говори, что чувствуешь». Дженнифер знает, как общаться с массами, в отличие от меня», — признался Алекс.

Джерело: graziamagazine.ru