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    Шоу-биз

    В сети появился тизер восьмого сезона «Американской истории ужасов»

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    В сети появился тизер восьмого сезона «Американской истории ужасов»

    В сети появился первый тизер нового, 8 сезона популярного сериала «Американская история ужасов», который получил подзаголовок «Апокалипсис»

    По сценарию, действие в новых эпизодах шоу развернется в конце 2019 и будет представлять из себя кроссовер между первым сезонов сериала («Дом-убийца») и третьим («Шабаш»).

    В главных ролях вновь появятся уже всем полюбившиеся актеры: Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бэйтс и многие другие. Известно, что Питерс перевоплотится в клоуна, а Джоан Коллинз сыграет его бабушку. Премьера «Американской истории ужасов: Апокалипсис» назначена на 12 сентября на канале FX. Поклонники сериала обеспокоены, что это будет последний сезон шоу, ведь недавно Netflix заключил эксклюзивную сделку с Райаном Мерфи, автором сериала, заплатив ему 300 миллионов долларов, чтобы переманить на свой сервис. 

    Напомним, что на днях стало известно о том, что  «Американскую историю ужасов» официально продлили еще на один сезон – 10-й.

    Джерело: Киноафиша

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