«Американскую историю ужасов» продлили на 10 сезон



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Пока поклонники «Американской истории ужасов» с нетерпением ждут скорую премьеру 8 сезона, намеченную на сентябрь, канал FX порадовал их «внеплановой» хорошей новостью

Как сообщили официальные источники, «Американскую историю ужасов» официально продлили еще на один сезон – 10-й. Следующий, 9-й сезон «Американская история ужасов», напомним, получила еще в январе прошлого, 2017 года.

Исполнительный директор канала FX Джон Лэндграф объяснил «внеплановое» продление сериала очень просто: «Райан Мерфи попросил 10-й сезон «Американской истории ужасов», и мы с радостью ему его предоставили». При этом неизвестно, будет ли 10-й сезон «Американской истории ужасов» последним для сериала – или же он продолжит выходить в эфир. «Главным образом это зависит от Райана и от того, будет ли он по-прежнему чувствовать вдохновение», говорит Лэндграф.

Напомним, ранее Эван Питерс, один из «ветеранов» «Американской истории ужасов», намекал на свой уход из сериала. Восьмой по счету сезон зрители увидят, начиная с 12 сентября 2018. К своим ролям вернутся Эмма Робертс, Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Шайен Джексон, Адина Портер, Джессика Лэнг.